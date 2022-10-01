板橋區公所舉辦「2022板橋慶重陽－懷舊時光樂九九」活動。（板橋區公所提供）

板橋區公所舉辦「2022板橋慶重陽－懷舊時光樂九九」活動。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所舉辦「2022板橋慶重陽－懷舊時光樂九九」活動，今（1）日在板橋435藝文特區盛大舉行，邀請西方弦樂、東方國樂、古典水袖舞及藝人演唱懷舊及流行音樂組曲，現場還打造一條50年代的懷舊老街，讓人一秒回到舊時時光，同時還有傳統街頭藝人與民眾互動，各式復古生活體驗讓祖孫同樂。

板橋區公所特別從今年度模範父母親中邀請2對結縭50年以上的夫妻共襄盛舉，分別是結縭61年的徐順論、曾貴美夫妻以及結縭51年的林作朝、楊鳳英夫妻，兩對夫妻向現場參與者獻上美好愛情祝福，並由板橋區長范姜坤火親自致贈紀念品，並祝福現場各位長輩們重陽節快樂。

板橋區公所也打造穿越時空的懷舊老街，並邀集花式扯鈴冠軍吳顥中等街頭藝人帶來精湛表演，現場還有草編、植物拓染、茱萸紙搓吊飾等復古生活體驗活動。此外，只要在活動現場幫板橋花市打卡按讚，就能把環保餐具與木質杯墊等小物帶回家，讓市民朋友有玩又有拿。

板橋區公所表示，重陽為傳統強調敬老觀念的重要節日，近年來台灣逐步高齡化、少子化，希望透過新舊融合的藝文演出以及各式復古生活體驗，拉近祖父母與孫輩之間的距離。透過了解長者過往老記憶的過程，在體驗懷舊時光的同時，也能促進代間交流，創造共同回憶，讓慶典的歡樂溫暖家中每個人的心。