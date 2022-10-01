基隆市產發處舉辦的「狗狗森友會」活動，吸引眾多民眾參加，並帶著愛犬一起登頂基隆嶼。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市產發處舉辦的「狗狗森友會」活動，吸引眾多民眾參加。（張志康攝）

基隆市產發處舉辦的「狗狗森友會」活動，吸引眾多民眾參加。（張志康攝）

基隆市產發處舉辦的「狗狗森友會」活動，吸引眾多民眾參加。（張志康攝）

為讓民眾能夠與家中的寵物一起同樂，並推廣動物保護的概念，基隆市政府10月1日下午在碧砂漁港舉辦「2022狗狗森友會集合囉！」活動。活動中有33名飼主報名帶著愛犬搭船共登基隆嶼，也有許多民眾帶著家裡的狗狗參加闖關遊戲，共度周末時光。

在這場活動中，基隆市府安排了狗狗闖關遊戲、狗狗與飼主基隆嶼登頂、檢疫犬表演、犬隻行為訓練講座、基隆快樂藝術團展演，希望透過各項多元的互動，促進民眾和寵物的和諧關係。活動現場也規劃有寵物文創和在地特色美食市集，吸引滿滿人潮與愛犬共同參與。

農委會寵物管理科宋念潔科長特別出席致詞，十分肯定基隆市政府對於動物保護工作的努力，除改善收容品質、大力推動絕育，從源頭進行流浪犬減量，辦理大型宣導活動，動保教育從小扎根等措施，都實質提升基隆市寵物的動物福利。

產業發展處長黃健峰表示，狗狗森友會去年因疫情暫停，今年在碧砂漁港擴大舉辦，同時結合飼主帶家中愛犬，登基隆嶼登島活動，獲得飼主廣大迴響開放報名不到三日就秒殺，今日有19隻狗33名飼主共同完成登頂，本府也頒發登頂證書1紙，讓飼主與愛犬留下永恆回憶。狗狗闖關遊戲有83隻愛犬由飼主報名參加，共度開心的周末休閒時光。

配合狂犬病防治，本次活動將有狂犬病注射站活動，提醒飼主完成注射，注射活動將一連辦理6場，歡迎設籍本市犬貓飼主持身分證，攜帶犬貓前往，現場提供狂犬病預防注射、完成晶片植入寵物登記。