美國女籃繼續展現她們在國際舞台上的絕對霸主地位！美國隊1日在世界盃女籃賽冠軍戰，靠著4人得分上雙的平均火力，最後以83比61輕取中國大陸隊，順利完成世界盃4連霸，也是隊史第11次冠軍，美國更靠這次世界盃奪冠拿下2024年巴黎奧運門票。

兩隊曾在預賽提前交過手，當時美國隊77比63擊敗大陸隊，這次來到冠軍賽再遇，上半場打完，美國隊43比33領先，來到第3節，美國打出一波11比3小高潮，轉眼擴大領先差距到20分以上，末節一開始又是10比2攻勢，也讓勝負已無懸念。

美國隊以效力WNBA拉斯維加斯王牌的艾賈威爾生攻下19分最高，另有5籃板、2抄截與1火鍋，她的王牌隊友凱爾西普魯姆也拿17分、3助攻，祖威爾洛伊德(西雅圖風暴)11分，切爾西格蕾(拉斯維加斯王牌)10分、8助攻與4助攻。

大陸隊以李月汝19分、12籃板表現較佳，武桐桐也有13分，王思雨11分，這是大陸隊相隔28年再次闖進世界盃女籃賽冠軍戰，巧合的是1994年世界盃大陸隊奪下亞軍的地點，跟今年世界盃大陸拿到亞軍的舉辦地點都是澳洲雪梨。