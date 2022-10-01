國民黨桃園市長參選人張善政提出3項承諾要照顧觀音居民。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今午參加觀音區市議員參選人吳進昌競選總部成立大會，現場超過800人參與場面十分熱鬧。張向觀音居民承諾3件事，要把台電回饋金全額用在觀音身上、加碼肺癌篩檢補貼、尊重地方樹林國小遷校意願。吳也說，觀音政治氛圍固定20多年，基層渴望改變，有信心靠扎實地方實力，拿下沿海一席。

桃市議員觀音第12選區應選2席，今年6人登記，其中吳進昌代表國民黨挑戰這塊艱困選區，其競總今日正式成立，張善政、立委張育美、前立委廖正井、前縣長吳志揚、國民黨中常委侯佳齡等人都到場站台，現場聚集超過800人力挺，展現團結人氣。

張善政表示，大眾關心他當選後能為觀音地區做什麼事，現場端出3項承諾，未來觀音大潭電廠的發電量會繼續增加，市府將特別監督空氣排放狀況，注意是否有空汙情形，今年衛福部公布肺癌篩檢補貼，他上任後會加碼補貼，照顧觀音居民防範肺癌的健康。

張善政也提出，居民關心台電大潭電廠的回饋金，市府到底用在何處，未來上任後保證回饋金每1塊錢，都會用在觀音身上，為觀音民眾爭取福利；此外，目前觀音樹林國小位在工業區中，民眾關注未來是否遷校，他承諾未來會和居民好好溝通，傾聽並尊重鄉親民意，若要搬遷的地點，也絕對會是大眾支持的位置。

吳進昌提到，觀音政治氛圍20至30年來都沒變過，基層出現強烈渴望改變的聲音，他曾任2屆社區理事長、3屆村里長，在地服務超過20年，且他也親身參與許多志工團隊，去年至今走入各里社區和志工互動，深深瞭解基層需求，他就是代表觀音基層的聲音。

「桃園市長鄭文燦做得不錯，但還是不夠！」吳進昌說，市府還是配合中央執政，觀音沿海有天然氣發電廠、接收站與焚化爐等，對地方造成負面影響，現地方中央一條鞭執政，相信觀音需要一席國民黨議員，為地方爭取支持政府重大建設而應有的回饋。

地方人士分析，今年觀音議員選戰激烈，市議員吳宗憲與郭蔡美英具現任優勢，2人團隊均深耕在地服務，打下扎實基礎；觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華、在地網紅江承洲及廣興里長許更生，通通打在地牌爭取支持，吳進昌為藍營唯一提名者，服務基礎深厚，也有機會一搏。