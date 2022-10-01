中租企業旗下日本酒新事業—「仲酣（JLK SAKE STUDIO）」正式面巿。中租企業總裁辜仲立餐飲版圖繼艾斯奇「總裁牛肉麵」、「中實泰樂瓦」葡萄酒、「JLK精品咖啡」以及「SENS」時尚法式料理後，再下一城。

中租集團總裁辜仲立出席記者會時表示，和長谷川酒店策略合作之下成立的仲酣，以二年多進行市場調研，建立全新商業模式，讓消費者在台灣就能接觸到日本國內限定酒款。仲酣的日本酒，不論是品質、種類、價格，都經過嚴格把關，秉持中租企業的服務精神，一定要提供優質的產品，展望成為最優質的日本酒類選品店。

仲酣是中租企業旗下艾斯奇餐飲推出的新品牌，艾斯奇暨仲酣董事長花敏華表示，仲酣以日本酒造、台灣進口商、餐廳與消費者的角度，進行多面向思考，來解決日本酒類供應鏈問題，採「去中間化」的模式，作為供應商（酒造）與消費者之間的橋樑。

花敏華指出，仲酣嚴選了北海道至九州共20多家酒造的產品，包括清酒、燒酎、水果酒等，除了受歡迎的大眾化品項外，更有許多是酒造只提供給日本國內特定通路銷售的特約店款商品，以及長谷川酒店與酒造共同客製的PB（Private Brand）限定款商品，仲酣透過多元的選品，來滿足消費者多樣化的需求。

花敏華說，優良的品質是建立消費者信賴的基石。仲酣銷售的商品酒瓶背面沒有日文標籤，所有品項都經過酒造在裝瓶後，貼上中文標籤直接出貨直送，全程以5°C運輸及儲藏，透過嚴格的溫度控管確保品質無虞，完美封存新鮮風味。過往，在台灣銷售的清酒，大多是向日本較末端的批發商或零售商購買，採購價格偏高。而仲酣所有的品項，皆透過長谷川酒店統籌直接向酒造採購，透過長谷川的採購能力進行去中間化，可免除不必要的成本，因此，價格相對親民。

後藤表示，中租企業在餐飲事業經驗豐富，團隊對於台灣市場的研究也很透徹，是值得信賴的合作夥伴，希望雙方攜手合作所成立JLK SAKE STUDIO的事業理念能夠被台灣消費者認同及信任，長谷川酒店也會盡最大的努力來支持這個新品牌的發展，將更多優質的日本酒類產品介紹給台灣的消費者，讓台灣的日本酒市場更加蓬勃發展。

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