吳念真上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

70歲的導演吳念真日前上公視《36題愛上你》，主持人唐綺陽被吳念真問「什麼時候會退休」，她看星盤認為吳念真工作運非常好，又是容易被看中，或是被緊抓著不放就會鞠躬盡瘁的人。兩人認識20多年，唐綺陽讚吳念真：「他的口條、他的語速、他的見解，你覺得他退得了休嗎？」還反笑他不要想退休的事。

吳念真目前有孫萬事足，當初兒子吳定謙奉子成婚，他當下立刻升格「阿公」，但也因為疫情，兒子結婚、生子都沒辦法辦桌、請朋友吃飯，吳念真打趣說：「朋友們不承認我的兒子已經結婚了，也不承認我已經做阿公。」

而孫子也開始牙牙學語，他說孫子學會2句話就完蛋了，一句是「阿公抱抱」，另一句是孫子想出門時就會說：「一定要走去那邊看鴨鴨。」吳念真坦言「很享受但是很累」，還會跟隔壁的大姊開玩笑說「孫子回來很高興，但回去更高興」。

結婚40載，吳念真在節目上秀出當年婚紗照。唐綺陽問他的婚姻哲學，吳念真悠悠道來說：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」炎亞綸忍不住說「常聽到長輩講這句話，我對婚姻一點憧憬都沒有」，全場笑翻。