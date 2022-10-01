有「神力女超人」之稱的國民黨南投縣長候選人許淑華，因出眾的外型被稱為政壇女神，坐擁超高聲量，一舉一動皆成焦點。許今（1）日與南投縣國姓鄉長候選人邱美玲的聯合競選總部成立，她一早6點便先到總部開香祈福，隨後與多位藍營同志同台，場面相當熱烈。許也刊出多張美照，獲得超過5000位網友按讚支持。

許淑華在臉書發文表示，今日她與國姓鄉長候選人邱美玲的聯合競選總部成立，她早上6點就先到總部開香祈福，隨後與國民黨立委馬文君、國姓鄉農會理事長胡水發等人，沿街向正在市場採買的鄉親朋友們打招呼，感謝大家的支持與鼓勵。

許淑華刊出多張現場照片，不僅有多位支持者前來力挺，場面更相當熱鬧、人氣爆棚，獲得超過5000個讚、逾230則留言，迴響熱烈。

網友紛紛表示：「最勇敢、神力的好縣長！加油！」「許淑華加油，我們全家都支持妳」、「祝未來的許縣長高票當選」、「人美又有能力，我們南投人的女神」、「賞心悅目又有正義感，不支持妳支持誰」、「神力女超人最棒」。