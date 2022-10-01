直播主連干毅涉及NFT詐騙被捕，被諭令20萬元交保，神隱一天後，他在臉書一句「娜美買了新襯衫給我，滿好看的」，還不忘附上愛心，似乎想藉此澄清與老婆依舊恩愛如昔，今(1日)曝光和娜美老婆的LINE對話截圖，只見他又被妻子狂嗆，對此，他強調自己只是比較重規矩。

連千毅涉及 NFT 詐騙被捕後，傳出婚變的老婆娜美就在限動發文疑似暗諷他，不過僅短短PO出了3分鐘就刪除，對比他單方面宣稱夫妻已和好，兩人感情讓外界霧裡看花，稍早，他曬出和娜美老婆的LINE對話截圖，只見他提議要在家裡的六樓烤肉，未料卻被娜美打槍表示要去知名燒肉店用餐，雖然立刻順從娜美的提議，卻還是被嗆：「跟你吃飯毛一堆」。

連千毅PO對話截圖還原遭老婆嗆聲真相。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

對此，連千毅附上哭笑不得的表情符號，強調只是吃飯比較重規矩，比較愛唸而己，接著不忘反間：「大部分當爸爸的、都會這樣吧」，網友也紛紛回應：「連董還是好好聽老婆的話」、「老婆說的話都是對的，男人只要服從就好了」、「連董是疼惜另一半的好男人」。

連千毅曬娜美辣照。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

此外，連千毅文中還不忘曬出老婆娜美的養眼照，只見她對著鏡頭露出甜美笑容，深V剪裁的連身上衣，隱約露出半截酥胸及深遂事業線，讓人看的是眼睛大吃冰淇淋，引起網友熱議。