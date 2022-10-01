臺北捷運結合元宇宙科技，於南京復興站打造AR體驗展，本次由遠傳(4904)建置5G網路，結合實境共創的新興技術，即日起至2023年1月1日，將捷運車站建構為虛實交錯的沉浸式體驗空間，打造超越邊境與時空的應用，讓旅客體驗元宇宙的科技樂趣。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，臺北捷運致力於推動數位轉型，實境共創積極打造XR科技應用，遠傳很榮幸能與實力堅強的夥伴合作，以5G結合AR互動體驗展，共同推動捷運站內的數位創新服務。遠傳也將持續透過5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術專長，於智慧觀光、智慧交通等領域攜手政府與企業夥伴打造5G創新應用。

位於捷運南京復興站的5G AR互動體驗展期間，旅客能在車站B1轉乘區、B2大廳層觀賞恐龍及水母等豐富物種，透過站內設置的光標籤機，掃描QR code下載App，搭配現場由遠傳建置的5G高速Wi-Fi，即能透過手機觀看史前時代劍龍、始祖鳥、深海水母等生物共遊的生態，體驗5G AR互動遊樂園。