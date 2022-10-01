中信金(2891)子公司台灣人壽2022「祖孫三代憶起健走」台北場，今日在大安森林公園登場，逾千名跨世代民眾攜家帶眷早起參與，現場有高齡90歲的楊奶奶，平日就有運動的習慣，也特別從平溪區來挑戰。領隊健走的台灣人壽董事長鄭泰克，和現場民眾分享自己20年以上年健走經驗，健走是可以愈走愈年輕、愈走愈健康的運動，他鼓勵全家人都能Team Walk，透過家庭支持的力量，促進長輩身心健康，希望健走成為祖孫三代每年固定的家庭團聚日。

健走前由專業教練帶領民眾做暖身操，中信特攻職籃球星謝亞軒、阿巴西、周承睿及中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也以公益大使身分熱情應援，吉祥物台灣阿龍、小火子更前來助攻。

今年祖孫三代健走活動，特別攜手弘道老人福利基金會、中華基督教救助協會等公益團體長輩參與，更邀請全臺最「老」偏鄉新北市平溪區的長者與家人共度健走家庭日，鮮少有機會走出山林的平溪區阿公阿嬤，難得體驗「都市健走」，像是來郊遊般格外興奮，陪走的台灣人壽志工也感染長輩們的喜悅。

台灣人壽長期推動高齡公益，致力推動「在地安養」和「高齡活躍」，連續11年推廣祖孫三代健走活動，至今超過821萬人次參與，累計將近7萬公里健走數，相當於繞臺灣335圈，台灣人壽期盼以家庭支持的力量，帶動各世代自主健康管理。