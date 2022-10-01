2022年卡達世界盃足球賽即將熱鬧開踢，為了宣傳這4年1度的重要盛事，32支參賽國會挑出陣中1位球員來拼湊出巨幅海報，張貼在當地摩天大樓中，而根據《ESPN》報導，身為國際賽歷史進球王的足壇巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，將不會被葡萄牙選為海報上的主角之一。

長達75英尺(約22.8公尺)的巨幅海報，球員照片將是由各支參賽隊伍自己選定的，身為足壇當中名氣最大的C羅，《ESPN》報導指出葡萄牙並沒有將他選為海報人物，讓許多球迷非常震驚。

C羅職業生涯替葡萄牙國家隊出賽191場比賽，打進117顆國際賽進球是史上最多，C羅一直是葡萄牙足球的代表人物，不過今年37歲的他儼然走到職業生涯的尾段，最近9場代表葡萄牙出賽，C羅只有2顆進球入帳，效率已經不如以往，最近一項投票當中更是有高達57%的葡萄牙球迷，建議教練團將C羅擺在板凳上，可看出這位葡萄牙巨星在國家隊的重要性越來越低。

《ESPN》也指出，葡萄牙將C羅冷落一邊後，考慮由他在曼聯的隊友費南德斯(Bruno Fernandes)以及利物浦前鋒若塔(Diogo Jota)擇一擔任世界盃的海報人物，葡萄牙將形象年輕化的意圖非常明顯。另外有一些國家已經決定他們在海報上的代表人物，英格蘭選擇熱刺射手肯恩(Harry Kane)、克羅埃西亞挑選皇馬王牌中場莫德里奇(Luka Modric)、塞內加爾則是選中本季轉戰至拜仁慕尼黑的前鋒馬內(Sadio Mane)，不過南美強權阿根廷也還沒有給出答案，也讓身為C羅長久以來的競爭對手梅西(Lionel Messi)有些臉綠，若2人最後都沒有出現在海報上，可能將會是一個時代的終結。