南韓男星丁一宇參演的電視劇《Good Job》近日播出大結局，他受邀採訪時提到自己過去面對腦動脈瘤的故事，「因為不知道何時就會死的不安感，罹患了憂鬱症，當時超過一個月都足不出戶」，但後來轉念一想，表示要用小幸福來享受生活。

丁一宇過去以《擁抱太陽的月亮》、《灰姑娘與四騎士》等劇收穫高人氣，誰料，在2013時他因重大車禍發生後沒有積極治療，被醫生診斷出腦動脈瘤，至今已和病魔對抗長達9年。他近日受訪表示過去被診斷出患有腦動脈瘤後，他甚至有想死的念頭產生。後來他的心態轉變，認為應該「享受當下」，而前往聖地牙哥散心，並愛上了步行。他表示「在那之前，原本有很多負面的想法，但後來變成了積極的，他決定用感恩的心來享受生活，知道了幸福不是來自大事件，而是由諸多小幸福累積而成。」

近幾年來，在確保身體能負荷的情況下，丁一宇也積極在演藝圈發展，近期新劇《Good Job》便是接檔在《非常律師禹英禑》之後，他坦言「若是只有說因為《禹英禑》的關係，讓我們的節目受到更多人矚目，那是個謊言。」他表示，其實還蠻擔憂新劇的表現會跟不上上部作品的人氣。不過他也放平心態表示會樂觀看待每一集的評價。

丁一宇表示在經過聖地牙哥朝聖之旅後，讓他改變對待生活的態度。在IG的貼文中，也時常看見他滿臉微笑，開朗活潑的模樣，網友也多次留言表達支持「可愛的男孩用微笑和善良俘獲人心。」