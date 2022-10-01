桃園市39歲鍾姓男子多年前因為因偽造文書及偽造有價證券遭檢方通緝，警方30日下午掌握行蹤將其逮捕，竟在其住處起出刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶及無線電等物品。發現他逃亡期間自稱是警察，還盜聽警用頻道，藉此規避警方追捕。警方將其歸案，也依涉嫌違反電信法及社會秩序維護法部分依法移請偵辦。

桃園警分局表示，鍾姓通緝嫌犯因偽造文書及偽造有價證券，分別遭桃園地檢署及新北地檢署發布通緝中，發現鍾男為躲避查緝，已久未返家且警覺性高，數次躲過員警的追緝。

員警鍥而不捨，循線掌握其行蹤，30日15時許，趁其停留於國道二號高架橋下空地用餐時，進行圍捕查緝，鍾男見到員警嚇得講不出話來，於驗證其身分時欲報假資料為警識破，隨即拔腿狂奔跑約20公尺，立刻被員警壓制逮捕，員警在其背包及機車置物箱內，起獲刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶及無線電等物品。

警方發現，鍾男其在逃亡期間對外均冒稱自己是警察人員，員警在測試無線電時，發現他以無線電盜聽警用頻道，並據此規避警方追捕，最後仍難逃法網，鍾男通緝部分將其解送地檢署歸案，另涉嫌違反電信法及社會秩序維護法部分依法移請偵辦。