時光飛逝，再過3個月就要進入新的一年，日本人氣占卜網站「占いスクエア」特別分享2023年12星座運勢，其中天秤座有貴人相助，能獲得前所未有的成就；雙子座在上半年也能迎來好運，展開人生新階段。不過要注意的是，水瓶座這一年可能會覺得寸步難行，如果能夠積極看待每件事，仍會有收穫。

▍牡羊座

2023年只有一個「忙」字形容，不論是你喜歡還是討厭的事都會衝著你而來，讓你進入恐慌狀態。然而在混亂中想要完美做好每件事是不可能的，只要全力以赴即可，透過各種成功和失敗培養有韌性的自己，這就是你今年的課題。

▍金牛座

2023年將會是擺脫所有負面情緒，讓你神清氣爽、重新開始的一年。不過在此之前，你要正視所遇到的問題、不要逃避，把自己當成海綿一樣吸收一切事物，將它內化後變成自己的東西，如此一來，機會、好運就會找上門。

▍雙子座

2023年上半年因為朋友的幫助，所有事都能迎刃而解、順風順水，過程中也能度過愉快又充實的時光。不過到了夏天，你可能會發現漸漸與一些原本關係親密的人變得疏遠，但無需感到氣餒，這代表你即將展開人生新階段，是吸引新緣分的必經過程。值得注意的是，這一年你容易沉迷一些奇怪的事物，甚至為此犧牲一切，千萬要小心！

▍巨蟹座

2023年不要為自己設限，務必相信自己的可能性，用盡全力進行挑戰，即使技術不足，在好友的幫助下，你也有足夠的能量強行突破。不過要注意與朋友的相處，一旦太躁進或是過分介入別人的事，會招來不必要的麻煩，記得保持適當社交距離。

▍獅子座

2023年你就像是除去了枷鎖一樣，感到前所未有的輕鬆，即使遇到難題也能用正能量解決；年中起，有趣的事會接踵而來，讓你充實度過每一天。此外，你的長處會漸漸被外界看見，自信心獲得極大提升，並從中找到自己的價值。這一年是你成長的關鍵，記得凡事積極主動去面對。

▍處女座

2023年你會找到明確的道路，並且對於未來充滿信心。這不代表你找到了全新的目標，而是過去累積的經驗會帶領你前往從沒想過的方向，並朝著更高的目標前進。因此，你可能會重拾學生身份、自學或完全轉換環境，你身邊也有不少好友樂意支持你，遇到麻煩時依賴他們也無妨。

▍天秤座

2023年是你的幸運年，不僅有貴人相助，又有朋友為你兩肋插刀，獲得前所未有的成就。也因為如此，你更要做個善良可靠的人，並且抱持虛懷若谷的心態，畢竟沒有人願意幫助一個貪得無厭的人，也沒有人願意為一個打蛇隨棍上的人做事。

▍天蠍座

2023年你可能會因為經常患得患失而身陷低潮，並且因為負面態度纏身，無論你多努力，運氣只會不斷下降。不過若强行要改變自己的心境也會造成壓力，所以要學會對身邊事物感恩，即使有不滿也要說「謝謝」，從中獲得心靈上的滿足，藉此穩定你的運氣。

▍射手座

2023年初開始你就會全力衝刺，接踵而來的機會讓你既忙碌又充實，不過這種狀態只會持續到夏天，之後就是冷靜、放慢步伐的時候。你可能會因為上下半年的差距太大而感到不安，但慌張你就輸了！最重要的是懂得收放自如，取得平衡。

▍摩羯座

2023年上半年你的信心會開始增强，漸漸地對新事物產生興趣，可是麻煩總是在意想不到的地方出現，所以務必要慎重！夏天過後，你就可以隨心所欲創造自己的機會，無需被別人拘束，可以試著做些與創意、藝術有關的事，説不定能讓你的日常變得更加豐富。

▍水瓶座

2023年你可能會覺得寸步難行，即使想進行一些嘗試，但又沒自信踏出第一步，過程中你或許會對自己感到厭煩，但切記不要變得消極，應積極看待每件事，如此一來就會發現，雖然沒有明顯收穫，但自己正在逐步前進。務必矯正心態，將注意力放在自己的長處，埋頭努力。

▍雙魚座

2023年是你好奇心旺盛的一年，不僅求知欲和探險欲大爆發，人脈和知識量也大幅上升。不過要注意的是，好奇心太强烈也會讓你被人當成不懂看氣氛的人，工作上沒有任何問題，但私生活中可能很難找到能交心的好友。然而即便如此，也不要顧慮太多，未來會有意想不到的幸福等著你。