府院高層涉介入鏡電視審照，立委賴香伶昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，蘇貞昌稱「不必去查」。賴香伶在臉書發文，指調不調查不是院長說的算，身為遭涉指控的當事人，對這件事發言，做了行政院長最差的示範，鄭重要求蘇貞昌向國人道歉。

賴香伶表示，鏡電視議題，讓國人相當關注，尤其股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，昨天針對此事向NCC及院長蘇貞昌質詢，過程中當然都否認，但事涉總統是否介入媒體審照？茲事體大。過去的黨政軍介入媒體的時代是否又復辟？立法院在野黨都要求應該加以調查，不排除成立調閱小組，才能讓國人安心，了解真相。

賴香伶說，面對質詢，蘇貞昌當場居然回答這件事「不必去查」，這讓她相當訝異。這無疑對想要調查的相關單位，產生莫大壓力，同時也是公然對國會調查權的藐視。

賴香伶表示，無論事實真相如何，相關調查單位本於職責針對有疑義的事件進行調查，堂堂一個行政院長，在國會公然說不必查、下指導棋，更顯得心虛，今天如果此案不查，不就坐實了是蘇貞昌指導的？如果查了，獨立辦案人員會有多大的壓力。