最後四隊磨刀霍霍，力拼奪下總冠軍！中華企業射箭聯賽季後挑戰賽1日登場，今年季後賽賽制由例行賽第一名協會青年隊與第四寒舍集團，第二新竹市愛山林與第三名新北凱撒進行五戰三勝的系列賽，以「累積積分」賽制進行，排名較高的隊伍可以自行安排各點順序，此舉讓教練團的決策顯得重要許多，讓今年的季後賽增添了許多變數。今日賽程結束之後，協會青年隊與寒舍集團系列賽戰成1平，新北凱撒則是以1比0領先新竹市愛山林。

首戰由協會青年隊迎戰寒舍集團，協會青年隊在蘇思敏與劉泰言在個人賽的好表現幫助協會青年隊以積分12比6取得領先。未料寒舍集團男團拒絕放棄，魏均珩、余冠燐與蘇于洋三人賞給對手大鴨蛋追平積分，隨後協會青年隊再次發揮例行賽龍頭的強勢表現，以6比2再次拉開差距，最終協會青年隊以總積分23比18贏得系列賽首戰。

第二場比賽由新北凱撒挑戰去年霸主新竹市愛山林，新北凱撒本場來勢洶洶，首點女單「雷母」雷千瑩力壓郭紫穎先馳得點。次點雙方鏖戰至加射，愛山林一分險勝緊咬積分。但凱撒在女團再次獲勝，前三點結束以15比10暫時領先。第四點男單上演「國家隊內戰」，新北凱撒戴宇軒出戰愛山林鄧宇成，兩人你來我往，關鍵時刻戴宇軒頂著壓力，以6比4拿下勝利，幫助新北凱撒以總積分21比14提前結束本場比賽，系列賽取得領先。

雷千瑩賽後表示，面對季後賽就是將自己的本份做好，今天大家的團隊士氣跟風向掌握表現不錯，是贏得比賽的關鍵，近期無論是心態上或是體能也維持在一定水準，希望能幫助隊伍拿下勝利。

最終戰由協會青年隊與寒舍集團進行系列賽第二戰，寒舍集團扛著輸不得的壓力，首點派出「寒舍一哥」魏均珩穩固軍心，阿魏不負眾望地以6比4拿下勝利。次點女單寒舍集團林佳恩一分之差不敵協會青年隊蘇思敏，寒舍保有一分領先。隨後兩隊在女團與男團各下一城，寒舍帶著兩分領先進入關鍵的混雙，兩隊鏖戰至加射，寒舍集團以5比4險勝，明天雙方將進行第三戰，力拚冠軍賽門票。