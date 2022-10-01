統一獅老將潘武雄「最後一武」今天登場，總教練林岳平表示，TAKE今天打第3棒、指定打擊，此役的對手富邦悍將今天不會給他任何「禮遇」，總教練丘昌榮說：「TAKE應該也不想吧！今天就正常對決。」

過往日職打者引退賽時，若是比賽較不關戰績勝敗，會給予引退球員「禮遇」，可能向是採取全速球對決，但今晚富邦將會正常對決潘武雄，丘總說：「希望他今天會有很好的夜晚。」

2020年獅隊逆轉中信兄弟奪下總冠軍，潘武雄獲選最有價值球員，當時執教兄弟兵符的丘昌榮也難忘他在系列賽首戰，10局代打棒打鄭凱文的那一刻，「他真的是很恐怖的打者，在關鍵時刻總是會讓教練有驚喜，這種選手一定是有他的特質在。」

丘昌榮指出自己看到的潘武雄，讓他想到昔日誠泰COBRAS隊友謝佳賢，「他們的攻擊能力都很強，打擊面很廣、速度也很快，年輕時守備十分優異。」

「他要退休當然很可惜，但未來能把經驗傳承給年輕球員。」丘總也分享自己對潘武雄最印象深刻的一幕，他透露有一次新莊比賽因雨延賽，賽前兩隊都照常到球場進行練習，但其他人結束練習後都走光了，只見潘武雄還在獨自訓練，「難怪他可以打到現在，這也是給年輕球員很好的榜樣。」