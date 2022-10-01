邊境管制鬆綁、重啟國門，10月13日開放旅行團出國旅遊，觀光局配合宣布旅行業辦理出境團體旅遊操作指引，振奮旅行業及旅客，然而隨著國際能源飆漲、原物料調漲，全球通膨影響所及，各項航空交通運輸票價大幅增加，國外旅行社及旅宿業者的報價也隨之水漲船高，因應高團費新型態旅遊時代，旅行業品保協會建議旅遊消費者報名參團前，除詳閱旅行社所提供的行程表及應注意事項外，更應留意下列事項：

1、可主動了解各國對新冠肺炎的相關規定，提前配合施打旅遊目的地國家所認可的新冠疫苗，或配合進行PCR等各項檢測或提供小黃卡給旅行業者。

2．未來航空機票及旅宿業者的退改規則將更趨於嚴格，旅遊消費者報名前應主動詢問旅行社各項取消規則及罰金規定，充分了解並審慎評估自身狀況後再報名。

3.出發前或行程中感染新冠肺炎的處理原則：

(一)旅客於團體出發前因感染新冠肺炎而取消行程時：因中央流行疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」規定須居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理，致無法依約出發時。 屬不可歸責旅客及旅行業雙方之事由，故旅行業應依國外旅遊定型化契約應記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定，提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之全部必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

但日後如中央流行疫情指揮中心放寬相關規定，感染新冠肺炎無須隔離或自主健康管理，但旅客因個人考量而取消行程時，則依據上述應記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定，旅客除依旅行業提供之收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日之長短按比例賠償旅行業損失。

(二)旅客在參團旅遊途中感染新冠肺炎而需就醫、隔離或延後返台時，所衍生的醫療、食宿及交通等各項費用，應由旅客自行負擔。惟旅行業者依據國外旅遊定型化契約應記載事項第27點第1項(國外旅遊契約第30條)規定，旅客在旅遊中發生身體或財產上之事故時，旅行業應盡善良管理人之注意為必要之協助及處理。

4.、為避免因感染新冠肺炎衍生高額醫療及相關費用，建議旅客出國旅遊前應完成疫苗追加劑接種，並自行投保附加海外突發疾病保險之旅遊平安險，以建立旅客最周全的保障，降低旅客在海外造成的風險。