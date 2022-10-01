年底九合一大選時程逼近，然而在95位各地方縣市首長候選人當中，過半數尚未提出教育政見，教育學者憂心，教育政策涉及眾多家長與學生，必須嚴陣以對，呼籲候選人趕緊提出具體規畫，並對外說明。

台灣師範大學教育政策與行政研究所、全國家長團體聯盟、台灣地方教育發展學會於今(1)日舉行「檢視縣市首長候選人教育政見與地方教育發展」圓桌論壇。

台師大教育政策與行政研究所教授、台灣地方教育發展學會理事長王麗雲表示，距離投票時間已不到兩個月，然而在95位縣市首長候選人當中，一半以上尚未提出教育政見，縣市政府負責國民教育，教育政策涉及眾多家長與學生，候選人還是應該具體說明教育政見。

清華大學教授李安明與高雄師範大學教授張炳煌則共同提醒，對於連任者，縣市民眾也可看看這4年間，縣市長教育政見的落實程度如何，做為檢視教育政見的參考。

全家盟理事長蕭東原提到，所有政治人物都說家長很重要，卻常有口惠無實惠，家長是最關心小孩教育發展的人，但平日忙於工作家庭，參與教育心有餘而力不足，期待各縣市長候選人能提出具體承諾，團結家長參與教育。

蕭東原並建議，台灣認為可以仿效芬蘭，由政府提供經費，讓縣市代表性家長團體雇用教育專業人士，支持家長有效參與縣市教育發展。

東華大學教授張志明、暨南國際大學教授蔡金田、全家盟副理事長李文誠特別關心偏鄉教育，對此紛紛呼籲縣市首長候選人提出有效方法，降低城鄉教育差距，解決偏鄉教育所面臨的師資、網路、設備、資源問題，讓縣市教育資源公平有效運用，確保所有縣市學生基本學力與學習權，期待縣市首長候選人不要「西瓜偎大邊，偏鄉丟一邊」。

會間也提到代理教師的問題。蔡金田及張志明同時說，現在各縣市教師缺額控管比例高，有些甚至超過兩成，雖有其不得已的考量，但畢竟直接衝擊到學生學習，如仍須要維持一定比例的代理代課教師，縣市應會同中央研商對策，以確保代理代課教師素質，為學校留住優秀教師。