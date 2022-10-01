今年就讀麗山高中3年級的林若涵患有自閉症，還有符號辨識、書寫等障礙，學習面臨極大困難，因此只能透過英文學習，透過語音報讀才能理解考試內容，但她仍參加全國中小學科展，並獲得工程學科（二）第三名，未來希望就讀大學設計系所，為弱勢學生提供更多資源，今天獲得第20屆的勵馨基金會女兒獎肯定。

為推動女孩培力，鼓勵女孩發聲的「FORMOSA女兒獎」已遭入第20屆，今年共有43名女孩入圍女兒獎，並分別頒發社群經營獎、特殊創作獎、數理科技獎、體能運動獎及勇氣冒險獎。

林若涵表示，因為自己記憶力好，小學三年級前只靠著短期記憶就獲得好成績，一直到小學3年級因為寫不出作文，才遭診斷患有自閉症，醫生甚至指她未來只能從事重複性工作，小學高年級時也因此發生拒學，一直到國中時有特教老師理解她的困難、提供她協助。

林若涵坦言，相較於肢體障礙等，學習障礙或情緒障礙外界較難理解其困擾，也因此曾在國中小遭霸凌；她也說，近年108課綱推動「素養考題」，題目加長不少，使用語音報讀的可能題目全部都唸完考試時間也沒了，因此也參加教育部活動，直接向教育部官員表達遇到的困境。

勵馨基金會在2003年設立Formosa女兒獎，期待女兒在潛移默化中，體會「性別」對自身的限制與影響，也期許透過教育與社會倡議性別平等，促進女孩的多元發展。