新北市北宜公路昨（9月30日）發生死亡車禍，16歲周姓少女向男友借機車，卻不慎於過彎自摔，遭對向水泥車輾過身亡，警方偵訊後依過失致死罪將周女男友、車主及水泥車司機送辦。稍早，周女生前向男友求救的訊息也曝光。

回顧事發過程，周女9月底在Instagram發限時動態，稱自己想於9月30日借車跑山，當天晚上就能還車，下一則動態則貼出一張自拍照表示，已經借到機車了，她會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）。

9月30日當天周女在烏來公車總站、石碇小格頭打卡拍照，「於是我來了，魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」；此外周女也曝光與友人的對話，友人開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女則回說「超好笑又夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。

警方調查，周女當時在過彎時打滑自摔，在對向車道被水泥車撞上並輾過，傷勢嚴重，地面留下大攤血跡，警消到場時已無生命跡象，送醫宣告不治；警方通知周女的男友（22歲）與張姓車主（19歲）到案說明，偵訊後先針張男開罰6千至1萬2千元，再依過失致死罪將2人及水泥車司機送辦。

水泥車司機（50歲）則表示，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，少女突然摔過來，他根本來不及反應。

據《ETtoday新聞雲》報導，周女在事發當日曾傳訊息給男友，稱「車子底盤跟剎車怪怪的，怎麼辦」，男友趕緊去電囑咐周女小心慢騎，豈料約莫10分鐘後，周女就發生車禍魂斷北宜。