第4屆安全城市嘉年華1日在台東蛋糕公園舉行，台東縣長饒慶鈴致詞。（蔡旻妤攝）

第4屆安全城市嘉年華1日在台東蛋糕公園舉行，帶領民眾認識各項防災知識。（蔡旻妤攝）

第4屆安全城市嘉年華1日在台東蛋糕公園舉行，設計多元闖關遊戲提升大眾自我保護知識與認識災害。（蔡旻妤攝）

第4屆安全城市嘉年華1日在台東蛋糕公園舉行。（蔡旻妤攝）

第4屆安全城市嘉年華1日在台東蛋糕公園舉行。（蔡旻妤攝）

全球面臨極端氣候考驗，加上新冠肺炎疫情，民眾須面對複合型災害，芥菜種會與台東縣府1日在台東市美術館蛋糕公園合辦第4屆「安全城市嘉年華」，以「玩轉防災一起來」為主題，帶領民眾認識各項防災知識，災害提前做準備，學習與風險共存。

在台灣，地震、風災、水災發生頻仍，常造成民眾生命財產等嚴重損失，近期花東地區0918強震即為1例。防災生活化，當災害發生才有良好互助力、保護力、復原力，民眾應學習在緊急狀況下保護自己生命。

芥菜種會表示，根據2022年民眾防救災觀念調查，有8成5民眾表示對所有天然災害都感到害怕，但卻有6成沒參加過任何防災課程，因此特別藉由活動讓民眾為災害提前做準備。

芥菜種會自2018年投入社區防救災工作，倡導災害中的自助與互助精神。近期0918規模6.8强震造成花東嚴重災情，芥菜種會隨即動員防救災中心同仁於災區投入救災工作，並透過社區互助網絡提供即時、就近服務。

台東縣長饒慶鈴致詞時表示，為建構完善災害防救系統，地方縣市政府與轄內鄉鎮、市公所及在地社區編組結合，更必須連結民間企業共同投入災害預防及整備應變工作；災害發生時透過公私部門協力合作，擴大防救災能量及強化防災韌性。

安全城市嘉年華今年以玩轉防災一起來為主題，設置勇闖守護站，設計多元闖關遊戲提升大眾自我保護知識與認識災害、地球永續運動提倡節能減碳、珍惜資源守護安全城市，以及公益市集結合在地特色小農等近50個攤位，透過各項多元有趣活動教導防災知識。