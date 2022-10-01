新北市經發局上午批評民進黨新北市長參選人林佳龍產業政策胡亂拼湊、抄襲，林佳龍競選辦公室發言人李坤城今表示，新北市所稱推動中的六大產業區域，和林佳龍所提出「海空雙港六星產業計畫」的行政分區不同、產業發展項目不同，侯團隊既無掌握雙港優勢、也缺乏產業政策、產業聚落概念，除了新北人均所得被桃園超越外，還導致新北市府近期在各家媒體評比中，城市競爭力倒退、經濟力墊底，成為被媒體認證的衰退城市。

李坤城說，林佳龍提出的產業計畫中，通盤考量台北港、基隆港、桃園機場的海空港口優勢，檢視現有產業需求和發展困境，具體擘畫未來新北市產業經濟發展的政策，侯市府只重視土地開發導向，毫無解決產業面臨問題、規劃各區產業長期發展的能力、對於智慧車、電動車產業、智慧城市、智慧生活產業等台灣資通訊產業優勢，完全沒有掌握，侯市府未思考如何讓新北市產業走向國際，卻空口白話指控別人抄襲，抄襲內容是什麼卻完全答不出來。

李坤城說，套一句老話：「笨蛋！問題在經濟。」侯團隊敢說自己執政下的新北市有卓越的經濟表現嗎？有人會笨到去抄侯友宜寫的競爭力六都最後一名、毫無參考價值的產業政策嗎？

新北市長侯友宜選舉辦公室則指出，林佳龍近日提出所謂「首都」交通政策，不但缺乏新北主體性，還被發現其「高快速公路優化計畫」有高達93％為新北市已在進行的計畫。有問題的地方還不只如此，昨天短短十餘分的政見發表中，林佳龍就出現3個基本錯誤，侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，林佳龍連台61、64線以及台北港在哪都會講錯，顯示林佳龍對新北的不熟悉，更無心了解新北，一再搞錯新北市地名，彷彿活在平行時空。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，林佳龍說要打造一條由三重連結到土城的捷運線，卻指說未來新北市第二行政中心會在三重站。但事實是，新北市第二行政中心預定地位於先嗇宮旁，與三重站中間隔著二重疏洪道及重新橋，差距不小。而其公布的捷運圖也大有問題，本來該是「新莊-輔大-迴龍」的順序，硬是被林佳龍改成「輔大-新莊-迴龍」，前後站不分。

陳柏翰指出，林佳龍隨後說明其高快速網絡規劃時，竟指稱台61線與台64線在淡水，但實際上卻是在對岸的八里。不久前林佳龍到八里時已將十三行說成十四行，這次又把八里重要的建設說在淡水，到底林佳龍對北海岸有多不熟悉？