紐約時報在9月29日刊登一篇評論文章，標題是「拜登的外交政策政在危及美國的利益」，文中質疑「美國是否真的可以保衛台灣？」並且美國的保護主義使亞洲盟國感到不滿，對未來談判只做出模糊承諾，這些不會帶來成功！

俄羅斯總統普丁9月30日在克里姆林宮簽署所謂「新領土入俄條約」，把烏克蘭的頓內茨克、盧甘斯克、赫松及札波羅熱等4個地區納入俄國版圖。美國也宣布，對俄羅斯實施「嚴厲」的新制裁。另外，美國總統拜登日前也在聯合國大會發表演說，再度明確表示支持烏克蘭！

不過， KORI SCHAKE在《紐約時報》撰文評論，「拜登的外交政策政在危及美國的利益」！他指出，拜登政府執政以來，沒有公開的國家安全戰略，使盟友難以調整，以支持美國的政策。

雖然拜登在九月時第四次表示，如果中國大陸入侵台灣，美國將派兵保衛。但是《紐約時報》這篇文章質疑，「真正的能力差距令人質疑美國是否真的可以保衛台灣。太平洋的艦船、兵力、飛機和導彈防禦系統不敵中國的能力」。

文章也批評拜登政府，沒有資助一支能夠充分履行國防承諾的美國軍隊，這對大國來說是一種危險的姿態。民主黨領導的國會去年向國防部的預算申請增加了290億美元，今年增加了450億美元，從該預算申請可見拜登的預算有多麼不足。

《紐約時報》文章還強調，更大的問題是，美國缺乏一個國際經濟政策以減少本身和盟國對中國大陸的依賴，並且美國的保護主義使亞洲盟國感到不滿，只對未來談判做出模糊承諾，這些不會帶來成功！