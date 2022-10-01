林女負傷駕車逃離。（警方提供）

上月中旬31歲林姓女子賣給29歲蔡姓男子安非他命，事後蔡男發現買來的毒品竟是冰糖，遂夥同46歲宋姓男子於昨天凌晨約出林女到新北市新烏路談判，持刀砍傷林女手臂、大腿，林女負傷駕車逃離並報警，新店警分局連夜將蔡、宋2嫌逮捕，以殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，林女9月中旬與蔡男交易毒品，完成交易後蔡男發現林女疑以冰糖冒充安非他命，9月30日凌晨2時約出林女在新店區新烏路三段談判，由於林女矢口否認販賣假毒品，蔡男遂持鋸尺狀刀械砍傷林女右手臂1刀、左大腿2刀，林女負傷跑回座車駕車逃離，並報警求救，就醫後已無大礙。

新店分局獲報後鎖定犯嫌身分，經向台北地檢署聲請拘票，當天下午4時許先拘提蔡男到案，另於晚間8時許逮捕共犯宋男，凶刀則已被丟棄。偵訊後，全案依殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。

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