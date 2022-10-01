中租企業旗下艾斯奇餐飲攜手日本酒類批發商長谷川酒店，合資成立日本酒新事業「仲酣」（JLK SAKE STUDIO），秉持三大事業理念採「去中間化」的全新商業模式，作為供應商與消費者間的橋樑，以優質服務搶攻日本酒市場，目標成為最優質的日本酒類選品店。

中租企業包括已上市的中租控股（中租-KY）及中實控股2大集團，後者主要發展非金融業務。總裁辜仲立2018年於中實控股旗下設立艾斯奇餐飲，主要品牌包括「總裁牛肉麵」、葡萄酒代理「中實泰樂瓦」、「JLK精品咖啡」及甫於5月開幕的時尚法式餐廳「SENS」。

1月底成立的仲酣目前實收資本額1500萬元，由中租企業旗下艾斯奇餐飲持股80％、長谷川酒店旗下Icorporation持股20％。長谷川酒店主要從事日本酒類批發零售，批發客戶包括知名飯店、餐廳、航空公司等約600家，並在東京地區設有6家直營門市。

過往在台灣銷售的清酒，大多向日本較末端批發或零售商購買，採購價格偏高。仲酣董事長花敏華表示，公司採「去中間化」模式，作為供應商與消費者間的橋樑，所有品項皆透過長谷川酒店統籌直接向供應商採購，可免除不必要成本。

花敏華指出，仲酣秉持優良品質、多樣化選擇、合理價格三大事業理念，嚴選北海道至九州共20多家供應商產品，除了受歡迎的大眾化品項外，更有許多僅提供日本國內特定通路銷售的特約店款商品，以及長谷川酒店與客戶共同客製的自有品牌限定款商品。

花敏華表示，仲酣銷售的商品酒瓶背面沒有日文標籤，所有品項均由供應商裝瓶後貼上中文標籤直接出貨直送，全程以5度C運輸及儲藏，透過嚴格的溫度控管確保品質無虞，完美封存新鮮風味。

辜仲立表示，仲酣耗時二年多進行市場調研，建立全新商業模式，讓消費者在台灣就能接觸到日本國內限定酒款。提供的日本酒無論是品質、種類、價格都經過嚴格把關，秉持中租企業的服務精神，一定要提供優質產品，目標成為最優質的日本酒類選品店。

仲酣亦於巿政府捷運站的台北市信義商圈設立首間門市，於今（1）日隆重開幕，精心打造的多功能時尚吧台提供單杯品飲服務，讓消費者小憩且無負擔地品味酌飲多種精選酒款。若有包場需求，也能變身為專屬私人空間，讓三五好友可以舉辦小型聚會，不受打擾。