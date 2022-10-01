國民黨台北市長參選人蔣萬安1日出席柳采葳議員競選總部成立大會，為她加油，也懇託投他一票。（鄧博仁攝）

距離九合一選舉只剩下一個多月，藍營大開今抓緊周末時間，積極輔選助講行程滿檔，新北市長侯友宜首次跨區到台北市輔選，來到市議員張斯綱競選總部成立大會，現場氣氛高昂。侯友宜說，雙北本來就是一個共同的生活圈，尤其張斯綱提出很多政見跟新北市有關係，不管是交通環境以及保障婦幼，盼能夠攜手合作，尤其斯綱認真工作，所定來支持他。

被問到是否會喬時間跟國民黨台北市長參選人蔣萬安合體；對此，侯友宜說，萬安這段時間全力的衝刺，也看見他鍥而不捨，努力的想把台北市建設的很好，一直給他加油打氣；侯表示，雙北一定是共同圈，雙北一起合作提出更好的願景，建構一個大台北，建構一個北台灣，萬安跟他一定會並肩作戰，讓雙北更好。

至於被問到外界質疑蔣萬安擔任母雞戰力不夠強；侯友宜強調，萬安非常優秀，這段時間可以看到蔣的鬥志跟拚勁，一個人能夠提出願景，不斷的往前衝帶著他的夢想，這樣肯做、願意做，他都會滿滿的支持，所以萬安很優秀，我們互相學習，互相砥礪，共同提出更好的政見，讓大台北生活會更好。

首次到台北市是否為了要營造藍營大團結的氣勢？侯友宜說，自己以前工作的地點就在台北市，30年前的家，就住在士東國小後面，工作地點也是在台北市居多，這麼多年來，雙北都很熟悉，熟悉整個大台北，就能提出好的政見，一起鼓勵大家加油打氣。