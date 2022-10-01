民進黨苗栗縣長參選人徐定禎1日參加苑裡婦女造勢大會。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎1日參加苑裡婦女造勢大會。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎1日偕同妻子楊士儀，赴苑裡鎮出席「女力『禎』心來相挺——苗栗縣長參選人徐定禎婦女造勢活動」，千名婦女支持者到苑裡競選總部現場參與造勢。多名民進黨知名女性立委、幹部等到場力挺，徐定禎並發表新住民以及婦幼政策，包括設立親子館、增設公托、設置公園共融遊具、擴大補助HPV疫苗、提高生育津貼等，以爭取婦女選票。

徐定禎表示，自己一直十分重視婦幼、新住民的社會福利政策，唯有提升婦幼權益，才能夠完整打造宜居新苗栗的願景。苗栗縣在國民黨長期執政下，婦女權益不受重視，親子教育缺乏投資，新住民姐妹的需求也不被看見。國民黨在苗栗沒有建設，只有負債，人口連年外移，都是因為政府沒有盡責照顧鄉親。這次他提出設立親子館、增設公托、設置公園共融遊具、擴大補助HPV疫苗、提高生育津貼等婦幼政策，讓縣府共同分攤媽媽們的負擔，將苗栗打造成友善育兒的城市，給孩子快樂、安心的成長環境。

徐定禎說明，苗栗縣登記結婚的新住民人數約1萬6千餘人，佔苗栗縣人口逾2％，隨著新住民人數越來越多，未來的縣長必須要能協助新住民加快適應在地生活，並完善求職就業、法律諮詢等日常生活所需資源，徐定禎承諾當選後必定會積極完善日常諮詢資源，提供新住民朋友最完善的照顧。

徐定禎也感性地說，太太和女兒在這次選舉幫了非常多的忙，女力就是這次選戰的強大動力，所以看到這麼多婦女朋友來到現場相挺，感到十分感動。有這麼多女力齊聚一堂，相信團結力大無窮，一定可以扳倒地方派系與黑金政治，讓苗栗徹底翻轉，改變成真！