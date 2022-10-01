富邦悍將1日做出球員異動，新洋炮卡洛斯（Carlos Franco）升上一軍並立刻排進先發打線，將打第3棒、指定打擊，范米特下二軍，總教練丘昌榮表示，也是趁這段時間觀察外援狀況、為明年做準備，「若是表現好也會也會進入明年選項裡。」

來台一段時間終於要在今天登上一軍舞台，卡洛斯賽前練習時就感到十分興奮，首次來亞洲打球的他對於台式應援也覺得新鮮，「台灣的應援方式很有趣，球迷都會一起跟著跳舞，在我們那邊可能只有在換場時才會唱歌、跳舞。」

昨天卡洛斯隨隊一軍，也趁機觀察一下他隊投手，也提到台灣投手變化球使用很多，不像過往遇到多是訴求為主，「一軍投手感覺比較有自信，控球精準，也比較少出現失誤。」至於要在夜間比賽，雖然要適應，但他認為不會是太大問題，「我已經在晚上打球好幾年，相信不會有問題。」

中職現在有多位多明尼加籍的球員，卡洛斯笑說自己每個都認識，像是統一獅羅薩、柯瑞，中信兄弟德保拉、福來喜都認識，至於陣中同姓的投手富藍戈（Enderson Franco），兩人也都以西文的「primo（堂兄弟）互稱，「我們在2016年一起在亞特蘭大勇士隊當隊友，那時候我們就笑說我們同姓、是堂兄弟。」

卡洛斯來台後也嘗試過許多台灣食物，他最喜歡台灣的肉，並用台語說出「豬腳」，他表示，知道台灣的臭豆腐，但被問到想不想嘗試，他一口氣回絕，笑著說：「我沒有想要嘗試。」除了升上卡洛斯，富邦也拉上左投藍愷青補強牛棚戰力。