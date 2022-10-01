鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄男子偷車拒捕亮雙刀 帶汽油彈衝進黃昏市場（高市鼓山警分局提供）

高雄市鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現、報警處理，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇警方不得靠近，還趁隙逃進內惟黃昏市場。員警一路拿辣椒水追趕，最後在內惟派出所前以優勢警力壓制逮捕，還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。