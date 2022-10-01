高雄男子偷車拒捕亮雙刀 帶汽油彈衝進黃昏市場 16:382022/10/01 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真） 高雄男子偷車拒捕亮雙刀 帶汽油彈衝進黃昏市場（高市鼓山警分局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 高雄市鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現、報警處理，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇警方不得靠近，還趁隙逃進內惟黃昏市場。員警一路拿辣椒水追趕，最後在內惟派出所前以優勢警力壓制逮捕，還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。 鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（取自GoogleＭap／袁庭堯高雄傳真） 逃逸移工酒駕拒檢落跑 躲汽車底盤被逮嚇到噴尿 醉漢持雙刀闖派出所 警開13槍擊倒 高雄男墜10米深百年古井 里長聞「落水聲」救起已命危 #高雄 #鼓山 #汽油彈 #竊賊 #內惟市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣麗偉新機 獲歐洲市場青睞 04:102022/09/27 產業特刊 派出所雙刀襲警男傷癒出院 法官裁定收押未禁見 13:312022/09/11 社會 她遭「拖行5米昏迷」再被強拉上車 高雄車禍擄人案真相曝 17:502022/09/12 社會 汐止傳巨響！嫌扔4汽油彈燒毀機車 警方逮到人調查動機 22:252022/09/20 社會 男子因「朋友酒駕遭開單」持雙刀襲警 監視器對峙畫面曝 18:172022/08/26 社會 騎士「高雄式左轉」警察在後 全身酒味辯：吃檳榔 酒測超標臉綠了 09:292022/08/12 社會 驚悚！台南男子持雙刀衝進派出所欲砍員警 遭開數槍中彈送醫 15:472022/08/26 社會 屏東鐵皮屋失火 保養廠來不及移車「多部汽機車成火球」 19:452022/09/27 社會 勇警開槍射雙刀惡煞 阿北路過「看戲」 網虧地表最強 08:162022/08/27 社會 柯志恩基層拜票到鼓山區 開口喊：下港的女孩回來了 16:462022/08/13 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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