鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）
鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）
高雄男子偷車拒捕亮雙刀 帶汽油彈衝進黃昏市場（高市鼓山警分局提供）

高雄市鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現、報警處理，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇警方不得靠近，還趁隙逃進內惟黃昏市場。員警一路拿辣椒水追趕，最後在內惟派出所前以優勢警力壓制逮捕，還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。

鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（取自GoogleＭap／袁庭堯高雄傳真）
鼓山區一名男子1日下午疑似偷機車被民眾發現報警，警方趕抵現場圍捕時，偷車賊竟抽出雙刀威嚇，最後在內惟派出所前被優勢警力壓制逮捕，員警還在嫌犯身上搜出汽油彈，目前正在偵訊中。（取自GoogleＭap／袁庭堯高雄傳真）

逃逸移工酒駕拒檢落跑 躲汽車底盤被逮嚇到噴尿
醉漢持雙刀闖派出所 警開13槍擊倒
高雄男墜10米深百年古井 里長聞「落水聲」救起已命危
#高雄 #鼓山 #汽油彈 #竊賊 #內惟市場