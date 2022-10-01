台中市政府農業局輔導大甲區農會，1日舉辦「大甲芋頭上市奈米遊」親子健行暨優質農特產品展售行銷活動，將大甲香綿芋頭及台中市各產銷班、青年農民所生產的優質蜂蜜、梨、柿、紅龍果、香菇、季節蔬菜等農產品介紹給民眾。農業局強調，歡迎市民踴躍參觀選購中市優質農產品。

農業局主秘陳柏宏說，台中市芋頭栽培面積901公頃(占全國1／3)、年產量1萬6000多公噸，主要分佈於大甲、大安、后里及外埔等區，產區地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，產季從8月至翌年4月。其中以大甲芋頭最具全國知名度，栽種面積440公頃。

陳柏宏指出，大甲芋頭經長達10個月的蘊育，所栽培出的是香、Q、鬆的道地大甲芋頭味道，口感香鬆綿密，品質為全台最優質，許多知名的芋頭產品原料，像是九份芋圓、香帥芋泥捲、薔薇派等，都是選用大甲芋頭。

大甲區農會總幹事黃瑞祥說，大甲區農會多年來致力推動大甲芋頭產業發展，以消費者「生活化、方便化、休閒化」為概念，建立「芋見幸福」專屬品牌，除去皮鮮芋、鮮芋塊外，更研發芋頭排骨湯、芋頭鮮肉丸、紫香芋片、芋香甜甜圈等系列產品。

黃瑞祥表示，近年更與大甲米作完美結合，推出「粥寶‧芋頭瘦肉粥」、「禾樂幸福‧芋鄉米粉」、「禾樂幸福‧芋鄉玄米餅」等，讓芋頭產品更多樣化，讓消費者品嚐幸福滿滿好滋味。

陳柏宏強調，農業局近年來積極輔導大甲芋頭取得三章一Q及產地證明標章認證，推廣安全、安心食材，以「我種的，我保證」將產地優質農產品行銷消費地。目前正值大甲芋頭盛產期，民眾只需到大甲日南慈德宮，現場還有免費芋頭料理品嚐，農業局歡迎市民踴躍參觀選購中市優質農產品。