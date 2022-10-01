台中市長盧秀燕為市議員陳文政站台。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕到大里為議員林碧秀助講。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕今天行程滿檔，為多位參選人助選，也受到民眾熱烈歡迎。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

年底九合一選舉倒數55天，爭取連任的台中市長盧秀燕週末行程滿檔，上午連趕6場造勢活動，從北屯到北區再回到競總所在地大里，一路有許多支持者相挺。盧秀燕不只細數政績，更力推議員沈佑蓮、陳文政及林碧秀等人，力求全部連任。

盧秀燕今天早上到北屯區參加台中市議員沈佑蓮聯合競選總部成立大會，盧秀燕說，她支持沈佑蓮的理由很簡單，北屯就像她的家，過去8屆都在北屯，兩人都是深耕北屯多年，一心只想讓北屯更好，目前北屯的建設也越來越豐富，包括即將開工的台中巨蛋、已經開工的北屯國運中心和北屯圖書館等，拜託市民一定要支持沈佑蓮繼續為北屯努力，讓北屯的生活環境更好。

盧秀燕接著到北區陳文政議員的聯合競選總部成立大會，她大讚秀陳文政努力促成北區肉品市場活化轉型，美樂地公園爭取了12座，誠懇呼籲鄉親，不能讓好議員被埋沒，一定要讓陳文政繼續守護北區。

盧秀燕最後回到自己的競總所在地大里，參與台中市議員林碧秀聯合競選總部成立大會，她強調，「傾聽市民的需求」是自己和林碧秀議員共同努力的方向，除了大里國民暨兒童運動中心在去年10月啟用廣受好評，在議員的積極爭取下，大里成功國中期待40年、立新國中期待21年的活動中心也在月初正式動工，也解決周遭居民停車問題。

陪同市長出席三場聯合競選總部成立大會，包括競選總幹事、立委江啟臣、立委楊瓊瓔、 國民黨台中市黨部主委顏文正，以及台中市副市長黃國榮、前立委沈智慧、前台中市副議長陳天汶及多位基層里長等人。