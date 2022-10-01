紀念馬偕博士來台150周年，新北市府號召47隊超過千人以上隊伍，以「焚而不燬 藝術踩街」為活動主題，紀念馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進9種蔬果等方面對臺灣的貢獻。馬偕博士以「寧願燒盡，不願鏽壞」之精神，奉獻一生，為公為民，推廣「愛」與「服務」，歷經150年延續傳承，永不熄滅。

新北市侯友宜今到場同樂表示，淡水環境藝術節自2009年首次舉辦以來，2022年已經邁入第14個年頭，去年因為疫情活動停辦1年，今年好不容易復辦，市府不會防疫工作與市民娛樂等正常活動共同推進，讓市民可觀賞精彩的踩街嘉年華活動，讓全世界看到新北市「宜居城市」的魅力。

今年踩街隊伍由「馬偕遊淡水」、「滬尾一姐機器人」、「禮拜堂的狂想」、「She Can Do It！」、「蔬果熱氣球」、「桐花之翼高蹺隊」、「身聲擊樂團」、「大壯觀願景發展協會」、「小丑默劇團」、「橘助 Orangecos TW cosplay」等特色表演團隊，結合由淡水各社區社團、各級學校、公益團體及企業、行政機關、藝術家們，以多元異國文化的踩街遊行形式吸引不少遊客駐足拍照。