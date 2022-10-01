在經濟部的支持下，工總舉行「2022台越產業合作論壇」，延續過往紡織、智慧城市領域合作，並結合已有交流基礎的汽機車產業，擴大辦理自動化分論壇。此外，鑒於全球綠色經濟趨勢興起，論壇也緊扣著轉型議題，與越南合力協助產業升級轉型。事實上，工業總會已於2017年與越南工商會(VCCI)簽署合作備忘錄，共攜手促成了20項重點產業合作，雙邊關係緊密友好。

工總副理事長詹正田表示，VCCI與工總攜手搭建產業合作平台，加深經貿產業合作。而越南政府近年積極升級IT基礎設施，增加電子產業在國內的比重，屢獲外界肯定。對於越南的產業轉型表示讚賞，說明該政策和工總今年發表的產業政策白皮書中的許多建議相呼應，雙方都希望未來共同推動產業持續數位優化。相信結合台灣的數位研發能量，定能加速帶動越南推動智慧城市產業，並帶來充沛的合作商機。

VCCI副主席阮光榮表示，越南在農業、加工製造業、電子業、可再生能源等重點領域，對於品質、技術的發展有高度需求，而台越合作能幫助產業升級、提高企業生產效率以及競爭力，為業者營造成長空間。台越仍存在巨大的合作潛力，期盼在過去的合作基礎上，今年開創更多突破性合作，為彼此的產業、經濟帶來實質貢獻。

適逢台越互設辦事處30周年，疫情的肆虐依然不減台越產業合作之熱度，對於即將鬆綁的邊境措施及台越互訪交流，產業界表達高度期待。