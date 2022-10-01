台北市長柯文哲首次在台北與黃珊珊、高虹安三人合體。（黃婉婷攝）

選戰腳步接近，無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日扮演母雞連跑4行程，和民眾黨黨主席柯文哲一同為市議員參選人助陣，到士林、北投區助陣「學姊」黃瀞瑩時，新竹市長參選人高虹安還驚喜現身，三人首次合體，似乎有意破除「虹安換萬安」的藍白合傳聞。她致詞時也痛斥執政黨發動鋪天蓋地的攻擊，未來將用同樣手段對待國民。

高虹安近期身陷論文抄襲、學歷歧視風暴，還傳出黨內有意大搞藍白合要用「虹安換萬安」，她下午和黃珊珊、柯文哲相繼前往黃瀞瑩競選總部，被問到三人合體是否有意打破藍白合傳聞，黃珊珊先是重申「信任不是靠合體」，柯文哲表示「他們有不合嗎？」，高虹安則不願回應。

由於黃瀞瑩過去曾在黃珊珊辦公室服務，黃珊珊致詞時大讚對方做事認真、願意為地方服務，絕非一心想著升官發財，她也酸說，近期看到執政者、媒體人用人格毀滅方式捏造不實、扭曲潑糞，拿手中武器對付平民百姓和是不同政黨候選人，此舉逾越台灣人民底限，如今反撲也只是剛好而已。

她表示，自己和其他民眾黨候選人投入選舉是為守護台灣價值，不讓這些人為所欲為，不過越接近選舉越可能面臨更大的傷，因此她也傳簡訊給高虹安說對方還年輕，有打壓和汙蔑是因為對方具影響力，承受得起就可以改變世界，她也重申自己主張超越藍綠、期改變台灣政治文化，「不想把台北市交給那兩個黨。」

高虹安上台時大聲喊出「大家好」，笑說自己最近很需要發洩一下，她表示黃瀞瑩是自己的好姐妹，也是政治前輩，自己後來當選立委，和黃一起在教育、交通議題上互相合作，「我才發現黃瀞瑩原來不是大家所說的花瓶，實際上跟她一起工作過，就會知道她很有料」。

高虹安說，柯文哲說不懂一日幕僚的流量密碼，其實就是一個字「真」，一個真誠的人在使得市民願意相信、信任他，但這樣的真誠也可能因為媒體、社群、政黨鬥爭、側翼抹黑醜化，只看表面的話很容易就誤會。

「從政不容易，市長曾說過不要幻想我們的國家一天就可以改變，但我加一句話，我們也不要幻想，我們什麼都不做就可以改變。」高虹安感嘆，她今天站出來參選新竹市長，沒想到支持度能來到第一名，也沒有想到攻擊可以這麼鋪天蓋地。

高指出，當執政黨能用此方式對待候選人，就能以同樣方式對待國民，但這是大家不能接受的事，所以她要用自己最近的遭遇向大家喊話，今年年底的選戰，是個良知要站出來的選戰，現在媒體亂象、網路上側翼瘋狂抹黑做圖，這不是可以被允許的事。

最後高虹安點名民眾黨議員參選人上台，強調大家都很優秀必須支持，但她也忍不住抱怨，當前執政黨鴨霸、權利不對等，在新竹市花幾百萬的錢印攻擊文宣挨家挨戶的發，即便團隊提出事證、資策會也發表聲明了，對方還是照發，如果選民對亂象無法認同、希望國家可以改變，請將選票投給你們選區內優秀清新的人。