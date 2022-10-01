台南市將軍區巷埔里一處偏僻工地，1日上午被人發現一輛推土機車頭栽到地上，底下還壓著一名男子，警消趕往搶救，發現男子已死亡多時，臉部發黑，身體還有腫脹，警方已報請檢方相驗，確切死因和案發原因仍待調查。

警消獲報趕到現場，發現死者臉部朝上仰躺，下半身被壓在推土機車頭下方，其中一隻腳還掛在駕駛座，其臉部發黑，沒有氣息，已經明顯死亡。

警方查出死者身分，年紀71歲，姓黃，家住台南市安定區，昨日外出後未歸，家屬遍尋不著後向善化分局海寮派出所報案。由於黃男近日在將軍區巷埔里一處工地做工，家屬因為找不到人，委託與他一起工作的的砂石車司機，到工地現場找尋，才發現黃男被壓在推土機底下。

警方封鎖現場調查案發原因，初步研判事發當時，推土機車身突然往前傾，導致黃男翻落到車前，下半身被壓住，該處位處偏僻，直到今天上午8點多黃男的同事受家屬之託到場找尋，才發現黃被壓在推土機底下，但為時已晚，目前報請司法相驗，釐清死因。