柴智屏靠滾筒保持好體態。（粘耿豪攝）

高雋雅（左）現場示範滾臉。（粘耿豪攝）

「偶像劇教母」柴智屏今舉辦《要瘦！就要滾–柴姐教你用滾筒健康瘦》簽書會，女兒高雋雅帶著拳擊手套到場為她加油打氣，祝福媽媽勢如破竹，並現場傳授「滾臉」秘訣。柴智屏日前赴韓國參加國際電視節，回國後確診，前男友崔震東親送清冠一號給她，有可能舊情復燃？柴智屏：「人跟人之間就算感情已經過去了，基本友誼還是有的。」並笑說在韓國時想找個韓國歐爸嫁了，「你看大S多幸福，我還傳微信跟她說替她開心。」

柴智屏在7月時與朱軒洋解約，他接連入圍金鐘獎與金馬獎，柴智屏表示雖然沒共識要一起工作下去，但至少應該感謝幫他接這2部戲的經紀團隊。她透露當初朱軒洋對入圍的電視劇和電影並沒有太大的熱情，是他的經紀人花時間分析利弊、苦口婆心說服他接演，「這過程他們帶他一步一腳印接戲，讀本也給很多幫助，在他正要起飛時幫他做最好選擇。」提到經紀團隊，柴智屏面露心疼說：「我的經紀團隊應該需要我的安慰，我明天就幫他們加薪。」

高雋雅和林瑞陽兒子林禹穩交1年多，被傳出林瑞陽已為兒子買房要讓小倆口準備結婚，高雋雅一聽極力否認頻說是「空穴來風」2人目前就是維持現況，認真交往，沒有計畫未來的事情。已有過一次婚姻的她表示不會擔心再步入婚姻，但目前真的沒有計畫，也不會先有後婚。柴智屏在一旁表示林禹是善解人意、家教很好的小孩，但因為先前女兒的婚姻，被虧說是因為她太衝動在旁敲邊鼓，她笑說：「現在就是祝福2人順順的發展，自己知道要做什麼就自己決定。」