新北市政府青年局、GlobalMall環球購物中心及小樹市集今明兩日（10月1日、2日）舉辦以育兒二手商品交流為主題的「小樹市集IN新北」活動，青年局長錢念群與超過400攤報名擺攤的家庭一同惜物傳遞愛，當天由FOOD超人帶來的帶動唱及闖關任務，更讓活動首日即吸引萬名親子參與。

新北市府近年著重托育，全力改善育兒環境，尤其公托加倍成長，迄今已完成106家，預計於今年底會完成120家設立，其他五都總和托育量都不及新北一半。

此外，對於托育人員的風險管控，實施「托育安全一二三」，也利用民間善款製作「育兒寶貝袋」，免費提供家長育兒參考、篩檢。並建立新北市育兒資訊網，整合各項托育資源，讓家長更方便送托。市府並推出懷孕期間搭乘計程車補助及產後坐月子等友善孕婦政策鼓勵婦女敢生多生好養育。

錢念群指出，小樹市集以惜物愛物為宗旨，更是新手爸媽的福音，請趕緊把握時間前來參與，讓家庭之間能相互交流育兒好物，既環保又能傳遞父母的愛，亦感謝GlobalMall環球購物中心提供場地支援，由小朋友最喜愛的FOOD超人一連串的唱跳揭開序幕，更邀請親子家庭與局長一起挑戰大拼圖闖關，由局長致贈新北玩具銀行的公益玩具，現場充滿歡樂氣氛。

市集中，除了讓家庭報名擺攤的攤位外，現場設置各式闖關任務區邀請親子挑戰，更邀請淡江大學與華梵大學育成中心學生們擺攤，帶來自己的特色商品，化身小老闆做生意，打造友善青年創業環境，商品非常豐富多元，歡迎大家一同來挖寶。