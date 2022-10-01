台中銀(2812)今（1）日召開重訊記者會，宣布董事會決議在取得必要主管機關核准後將新設子公司，透過反三角合併方式以現金收購取得美國大陸銀行（American Continental Bank）全數股權，藉此擴大金融版圖及強化競爭力、經營與拓展銀行業務，並持續深耕國際市場。

台中銀總經理賈德威表示，董事會今日決議通過規畫新設子公司，由其與American Continental Bancorp進行反三角合併，由台中銀支付現金對價給其全體股東，以取得美國大陸銀行全數股權。American Continental Bancorp今日董事會亦已通過此議案。

台中銀前身為1953年4月奉准成立的台中區合會儲蓄、同年8月開始營業， 1978年元旦奉准改制為「台中區中小企業銀行」。1998年12月改制更名為「台中商業銀行」，設有營業部、信託部、國外部及81處國內區域分行、馬來西亞納閩分行與國際金融業務分行。

美國大陸銀行2003年10月設立，主要業務為商業不動產、政府擔保小企業管理局（SBA）、建築、土地、公寓、一般商業貸款及住家房屋貸款。總行位於加州工業市，並在加州、華盛頓州及德州共設有4間分行及3個貸款辦事處。

賈德威表示，此交易案尚須取得金管會銀行局及經濟部核准、美國當地聯邦政府及州政府主管機關核准，以及其他正式交易文件所規定的先決條件成就後，於10個工作日內或雙方另行合意指定的日期，進行此交易案交割。