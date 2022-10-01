位在波羅的海的北溪天然氣管線。（達志影像/shutterstock）

俄羅斯天然氣輸送到德國北溪1號和北溪2號管線，近日遭人為蓄意破壞，有四個位置外洩大量天然氣，而北溪管線出現神秘大破洞，究竟是誰炸的，用什麼方法炸開，各方說法不一，成為全球巨大的謎團。有專家認為，轟炸北溪威力「與二戰的巨型炸彈」相當，利用水底無人機和潛水員在北溪管線上安裝水雷或炸藥，即可在海底進行炸破

據俄羅斯國營天然氣供應商Gazprom表示，北溪輸氣管由厚度4公分的鋼製成，外表包覆水泥達11公分，每一節長度約12公尺，重量高達24公噸，管道十分堅固，意外破裂機率很小。

北溪2號天然氣未安裝的管線。（路透）

海洋專家H I Sutton在推特發文指出，北溪管線破損在水深70公里處，若俄國出手破壞，可能透過水底無人機和潛水員，而非潛艇。

瑞典國家地震台26日在天然氣洩漏區域發現了兩次明顯的水下爆炸，其中一次震級為2.3級，至於爆炸威力，各方說法分歧，丹麥專家將其描述為「與二戰的巨型炸彈」相當；德國認為，爆炸威力相當於500公斤黃色炸藥（TNT）；烏克蘭則分析，管線爆炸威力相當於700公斤黃色炸藥（TNT）。

德國安全部門指出，只有「國家」才能策劃和執行這起爆炸，並暗示可能是潛水員或小型潛艇在管道上安裝水雷或炸藥。

一名英國軍方消息人士推測，水雷可能透過偽裝的商船悄悄布局的，並在數天或數周後引爆。這是一項謹慎進行的行動，但不需要特別專業的軍事資源。

俄軍事專家稱，破壞海底天然氣管線難度並不高，從任何船隻的舷側都可以將設置好爆炸深度和時間的自航式水雷投下，軍艦或潛艇都能執行任務，透過潛艇是最理想的方式。

另一俄國專家表示，北溪洩氣事件可能是透過水底無人機引爆水雷，目前潛航器大多擁有人工智慧系統，即使在離線狀態下也可以進行破壞。

新聞小辭典：TNT是計算黃色炸藥所釋放的能量，從能量角度換算，1公斤TNT爆炸可產生420萬焦耳的能量。換句話說，1公斤TNT的威力可把1公斤的物體在垂直方向移動420公里。