外送員用時間和體力換取薪資，最怕遇到聯繫不上客人的窘況，日前一名外送員抱怨，某日送餐時客人遲遲不接電話，等了好久對方才終於回覆訊息，不料竟是一名半裸男子前來迎接，且下一秒還hold不住腰間上的浴巾，外送員目睹男子的「小兄弟」上面還戴著保險套，讓他心中崩潰地直飆髒話。

一名外送員在FB社團發文抱怨，表示某次送餐抵達時，客戶不讀訊息、不接電話，就連按門鈴也沒有人回應，一直到外送APP計時器的時間要結束時，客戶才傳訊息要他把餐點送上五樓。

外送員上樓後看到一名男子站在門口，下半身圍圍著一條浴巾，本以為對方剛剛在洗澡，沒想到在收錢時，男子的浴巾竟然滑落，讓他目擊男子的「那話兒」上還戴著保險套，嚇到飆髒話，還說：「我送餐速度太快，真是不好意思！打擾你們做人時間，下次麻煩打完炮再叫餐好嗎？」

貼文一出讓不少網友笑翻，紛紛留言，「把餐掛上去啊」、「大人還沒吃！弟弟急著吃」、「可能剛剛解不開，才讓你等那麼久XD」、「如果是女生付錢，應該就不會抱怨了」、「彈下去了啦」、「可能是看系統寫還有10分鐘，誰知道3分鐘你就出現」。