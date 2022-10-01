潘武雄「最後一武」今天登場，他被排在第3棒、指定打擊，總教練林岳平期待他能跟洋基隊傳奇基特一樣，在引退賽有相同表現，也讓球隊能擺脫打擊近況不佳的狀態。

球團今天為潘武雄舉行引退賽，賽後也將為他舉辦引退儀式，賽前僅剩不到百張外野門票，預計可望達成台南球場今年首次滿場盛況，引退相關活動從賽前就熱鬧登場，不少球迷更是早早到場，購買引退相關產品。

賽前「餅總」受訪時不時強調「今天的重點是TAKE」，他也分享自己眼中的潘武雄，「他很專注，每一打席都是，如果打不好他也會很執著，設法擺脫前一次失敗狀況。」

獅隊球團為多位球員舉辦過引退賽，林岳平認為，潘武雄的引退賽是隊史以來最多球迷、最隆重的一次，「我的輸他啦！我不像他的戰績那麼輝煌，這幾次球隊奪冠他都有很大貢獻，他的表現市值得我們為他喝彩的。」

相較於自己是在球季後就直接轉換教練約，在隔年開幕戰進行引退，潘武雄則是在開季前宣布是球員生涯最後一年，林岳平雖無法想像潘武雄的心情，「但他應該會很間熬。」

未來潘武雄將專心擔任教練，指導陣中小獅群成長，林岳平說：「我相信他會有自己的想法跟方法，但等未來執教後，他會自己琢磨出一套方法，就等著看他怎麼去調教出怎樣的選手。」