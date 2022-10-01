年底九合一選舉倒數52天，各政黨都正摩拳擦掌、全力以赴，對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（1）日就在臉書上表示「一日三都，藍營大贏」，更直言「今天我一日跑遍台北、台中、高雄，各區的成立大會盡皆人聲鼎沸，也發現各地確實對民進黨近期荒腔走板的執政大有不滿，只待年底全力一戰」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，他早上先出席盧秀燕及陳文政的競選成立大會，下午則分別到台北市士林北投議員張斯綱及中山大同市議員候選人柳采葳的競選總部大會致詞，晚上則到高雄楠梓為柯志恩及五位地方議員造勢，趙少康強調「這次年底一定要爭取全面勝選！」趙少康直言，陳文政第一次參選，就一舉拿下台中市北區的最高票，這四年以來服務鄉親的態度勤快又誠懇，在議會監督更是強而有力，從早到晚沒有一天可以鬆懈的，再加上盧秀燕在台中市的執政成績也是有目共睹、民調非常高。趙少康強調「未來陳文政認真監督市政、盧秀燕繼續勤政，為台中市民踏踏實實的服務，把市政做好，一定是台中之幸！」

趙少康更提及，最近一連串的錄音黨爆料顯示，NCC根本已經淪為民進黨的御用機構，中天說關就關，說給鏡電視執照就給鏡電視執照，蘇貞昌竟然一句話就說不必查了，簡直是民主之恥，我們一定要用選票給民進黨一個教訓，用選舉結果教會民進黨謙卑。趙少康也直言，「張斯綱近期對NCC輕縱周玉蔻的胡作非為也是嚴厲監督，直言無畏，這樣的國民黨候選人我們一定要讓他高票當選！」

趙少康還說，另外，台北市中山大同區初次參選議員的新血柳采葳是從TVBS出身，相信大家對她都不陌生，所以對近期黨政介入NCC、侵害媒體第四權的爭議更是勇於發聲、敢講敢做，是一位年輕、有熱血的女力新血，趙少康也認為「這樣的聲音絕對不能消失，也絕對要讓她進入議會，捍衛我們的民主與新聞自由，徹底展現民意」。

趙少康最後也提到，「今天我一日跑遍台北、台中、高雄，各區的成立大會盡皆人聲鼎沸，也發現各地確實對民進黨近期荒腔走板的執政大有不滿，只待年底全力一戰」。趙少康喊話，「這次的選戰，我們不只要贏，還要『高票贏』，多一張選票就是多一個選民的聲音、多一份改革力量，讓我們用選票證明國民黨強而有力，而且認真服務，我們一起加油，讓國民黨勝利！」