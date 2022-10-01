年底九合一大選倒數55天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日開幕並舉辦成立大會。陳時中競總主委、前副總統陳建仁致詞時強調，陳時中不是落跑部長，他反而帶領台灣度過艱難挑戰，更在投入選戰前奠定防疫第三階段成功基礎，才能讓邊境儘早開放，準備恢復正常生活。

陳建仁將台灣新冠肺炎防疫分成三階段，指出陳時中抗疫能力獲全世界讚賞。第一階段，陳時中在新冠肺炎尚未問世前，利用邊境檢疫、疫調匡列、居家隔離方式，讓台灣維持200天以上零確診，創下世界紀錄。在第二、第三階段，陳時中則依疫情變化滾動檢討，提出有效防疫措施，先實施疫苗接種，提升全民免疫力，再提升疫苗追加劑、快篩使用率。

陳建仁續指出，在陳時中即將辭去指揮官崗位之際，台灣當時每百萬人口確診死亡數僅次於日本與紐西蘭；超額死亡率則是全世界第二低，僅次紐西蘭。在選戰之前，陳時中早已奠定防疫第三階段的成功基礎，讓大家儘早開放邊境、恢復正常生活。

因此，陳建仁強調，陳時中不是落跑部長，反而帶領台灣度過艱難挑戰。他指出陳時中6個人格特質，包含誠信第一、踏實自在、耐操耐勞、勇敢承擔、不怒而威，還有一顆柔軟的心。