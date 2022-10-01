韓國近年素人戀愛實境秀正夯，Disney＋也搭上這波熱潮，推出全新節目《粉紅謊言》，邀請各撒了一個謊的年輕男女們齊聚尋找愛情，並找來「Super Junior」成員金希澈、《酒鬼都市女人們》李先彬、《社內相親》宋元錫、網紅Ralral擔任主持人，4位昨（30日）盛裝出席記者會，金希澈笑說：「比起電視劇，現實真的更戲劇化，每次錄完都很好奇下一集，我們私下在群組還會自己玩起偵探遊戲，不過大家好像都很不會猜。」

李先彬透露，自己本來是不太看戀愛實境秀的人，但當初受邀時，就覺得設定實在太新鮮便決定接下，曾拍戲一整晚沒睡就去錄《粉紅謊言》，但到現場因為節目內容實在太有趣，讓她明明很累，還是能夠坐著就瞬間清醒，金希澈聽到後也不忘爆料「她投入到錄完還不願意回家，就坐著繼續聊」。而金希澈自己也是相當投入，「相信觀眾們在看的過程中，也一定都會有自己最喜歡的嘉賓，就會比較關注那位的感情線發展，但看到一半真的會突然很生氣，然後忍不住一直罵髒話，不知道自己的情緒起伏居然那麼大。」甚至還想要親自以嘉賓的身分演出下1季。宋元錫則是很愛看戀愛實境秀的類型，有信心能夠捕捉到每個小細節，並稱當謊言揭開後，雙方的關係瞬間破裂是節目的一大看點。

金希澈透露在看《粉紅謊言》時情緒起伏超大。（Disney＋提供）

李先彬相當投入，每次錄完《粉紅謊言》都不願意回家。（Disney＋提供）

每位嘉賓們都背負著難以啟齒的過去，來節目尋找屬於自己的幸福，記者會上，公開的精彩片段中，其中1位女嘉賓曾當過色情演員，她痛苦吐心聲表示，自己的IG常會收到陌生男子傳來的不雅照，因此每當要進入一段戀情時，心中總是不自覺地想對方會不會曾看過自己拍過的A片，讓她的感情發展一直很不順利。對於該節目的宗旨是希望讓觀眾能夠打破偏見，金希澈也說「我們從小就被教育要沒有偏見地對待他人，不過很難有人做到，當然很多人也對我有偏見，例如會覺得我看起來像個很容易闖禍的人，但其實不是這樣」，不過在看《粉紅謊言》時，也讓他重新領悟到，原來自己也會不知不覺就戴上了有色眼鏡在看他人，驚覺自己也是個有嚴重刻版印象的人。《粉紅謊言》將於下周三（5日）於Disney＋上架，每週三更新1集。