《台灣X檔案》高雄見面會現場擠爆。（中視提供）

朱宇謀張瀚元爆男男CP戀。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》演員群劉書宏、楊雅筑、王上菲、朱宇謀、張瀚元、林芷芸、羅平等，今(1日)到中南部進行粉絲見面會，第1站直奔高雄夢時代，舞台前湧入逾500位熱情粉絲，場面熱鬧。因戲還在趕拍，今眾演員難得趁假日到中南部進行宣傳活動，個個都直呼很像特搜隊的員工旅遊。

劉書宏提及上次參加粉絲見面會已是3年前，時隔這麼久相當期待，加上媽媽是高雄人，覺得格外親切，「很像帶隊員回白隊長的娘家，我阿姨一家20人組團來支持。」同劇演員王上菲則是興奮到睡不著，「真的好期待！本來要早睡，但心情太亢奮，只睡了1個小時就出門。」張瀚元也透露真想跟劇組申請直接搭車前往墾丁，大玩一場。

劉書宏劇中飾演特搜隊隊長白正浩，每次出場都高大帥氣，因此有網友就封他為「白帥帥」，因為他和楊雅筑為戲密集曝光宣傳，俊男美女組合讓不少粉絲紛紛敲碗兩人組CP，對此劉書宏也留下伏筆，「看到最後就會知道。」拍了《台灣X檔案》後，劉書宏透露前陣子在外面被粉絲認出來，對方很可愛且入戲的叫他「白隊長」，「她們還說白隊長，我們要報案，我回她們要報什麼案，結果聽到『我要抱緊你』。」粉絲的撩功讓他很難忘。

楊雅筑劇中1人分飾2角，對於「李淑靜」一角領便當，有不少觀眾都相當不捨，甚至好奇「到底女主角是李淑靜還是趙小紅？」，對此楊雅筑回應，「女主角就是楊雅筑。」也補充「李淑靜」會用不一樣的面貌出現，希望觀眾繼續追下去。另外她這次分飾兩角真的很具挑戰，所以拍戲過程，她會用味道來區分，演「李淑靜」、「趙小紅」就分別用不同的香水，幫助自己進入角色。

演員拍戲期間都住在一起，朱宇謀和張瀚元竟傳出男男CP，被爆兩人戲外形影不離，下戲後張瀚元還會幫朱宇謀洗衣服，被問到此事，張瀚元也不避諱透露，朱宇謀睡前刷牙時，以前都會穿著上衣，現在則是當他的面，裸上身也不害羞。

演員群南下，羅平饕客上身，想吃的美食清單一長串，「嘉義的砂鍋魚頭、土窯羊肉爐，台南牛肉湯、鱔魚麵，高雄岡山羊肉、屏東的黑鮪魚，都想去巡禮一番。」張瀚元剛好是高雄人，他也提到每次回家鄉，一定會去吃在地的高雄黑輪，「不管哪一家的都很厲害。」劉書宏則是大推哈瑪星廟口前的小吃，「臭豆腐是我的最愛，是我吃過全台灣最好吃的臭豆腐。」