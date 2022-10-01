新冠社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

Moderna次世代雙價疫苗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣1日新增1279例COVID-19本土確診案例，分別為624位男性、655女性，年齡分布在0歲至99歲，112歲以下169位、65歲以上138位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占67％。為有效分流接種人潮，10月2日與7日在竹北市中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種專案，並在10月2日24家合約醫療院加開流感疫苗接種，請符合民眾盡速接種，以提升身體保護力。

新增1279分布在竹北市547例、竹東鎮215例、湖口鄉158例、新豐鄉131例、新埔鎮53例、關西鎮47例、芎林鄉46例、橫山鄉26例、寶山鄉21例、北埔鄉14例、峨眉鄉8例、尖石鄉10例、五峰鄉3例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1575人、居家照護列管人數4645人。統計至9月30日，新竹縣累計確診人數17萬4553人。

衛生局提醒，為有效分流COVID-19疫苗及流感疫苗接種人潮，明10月2日在竹北市中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務，其中嬰幼兒BNT疫苗安排在9時10分至11時20分；嬰幼兒莫德納疫苗安排在11時30分至12時，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。

在10月7日上午8時30分至12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設社區接種站，提供50歲以上民眾、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員船員、機構與社福照護系統相關工作人員及18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗700位名額、出生滿6個月到4歲嬰幼兒BNT疫苗100位名額，並於1日下午5時開放線上預約。

衛生局表示，根據中央流行疫情指揮中心日前指出，因應Omicron變異株影響及邊境逐步開放後可能之疫情衝擊，為儘速提升民眾抵抗Omicron變異株之免疫保護力，自10月3日起，開放第二階段對象追加接種Moderna次世代雙價疫苗，

第2階段開放對象包含，醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，並與最後一劑基礎劑／基礎追加劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。

衛生局呼籲，新竹縣提供成人流感疫苗接種合約醫療院共72家、幼兒流感疫苗接種合約醫療院所共56家。同時在明天10月2日竹縣各鄉鎮市共24家合約醫療院，加開流感疫苗接種。請符合接種資格的鄉親，就近前往各合約院所接種流感疫苗，及早獲得保護力。

此外，65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，「左流右新」可同時接種、71歲以上長者流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局、業務專區、疾病管制業務、預防接種查詢。