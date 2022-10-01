嘉義市政府鼓勵民眾健走尋寶。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市衛生局辦理健走尋寶活動，指導民眾下載APP。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

民眾下載APP尋寶。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局鼓勵民眾健走保健康，下載「健行筆記APP」，參加衛福部「走路趣尋寶．全臺齊步走」全民身體活動線上競賽，可抽獎，1日在港坪運動公園辦理健走活動，市長黃敏惠與500名民眾持手機體驗線上撿拾虛擬環保回收物、或找實體健康寶石，場面熱鬧。

市府衛生局表示，衛福部國健署鼓勵健走、走路促進肌力、肌耐力及心理健康，即日起至12月3日止，舉辦「走路趣尋寶」線上競賽，民眾先下載「健行筆記APP」，依照指引，沿途撿拾虛擬資收物，而嘉義市港坪運動公園是全台縣市串聯場域之一。

APP內有「自訂路線輕鬆走走」、「指定路線尋寶任務」及「團體揮汗挑戰賽」3大主題，其中指定路線有全台縣市35條指定步道，嘉義市港港坪運動公園就是其中1條，活動期間內，沿健走路線找虛擬寶物上傳，可參加周周抽好禮。

市府衛生局1日率先在港坪運動公園辦理「全嘉趣尋寶．運動＋健康」健走線上競賽，現場教民眾下載及運用APP，市長黃敏惠與500多名民眾一起參加、初體驗，沿途加碼設置實體尋寶，收集到健康寶石，可兌換禮物，民眾樂在集寶石。

黃敏惠表示，根據教育部體育署2021年臺灣運動現況調查，嘉義市運動人口比例81.9％，全台第一；7333規律運動的人口比例為37.7％，全國第二，運動有益身心，促進免疫力，再做好防疫措施，增強自我防疫力。