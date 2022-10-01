民進黨雲林縣長參選人劉建國，持續推動濁水溪揚塵防制。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠連任競選總部」1日成立，張麗善表示前縣長張榮味20多年前爭取高鐵特定區、中科虎尾基地，現在虎尾鎮才有充足的腹地迎來矽品精密工業進駐。劉建國則持續推動濁水溪揚塵防制平台，指出目前許厝寮堤防工程第1期已經接近尾聲，第2期經費也已到位，未來還有第3期的規畫。

張麗善表示，這一次她決定不設立自己的競選總部，而是串連鄉鎮，與各地區的參選人共同造勢、服務鄉親，並把首場大型聯合競總設在虎尾，主因就是透過區域串連的模式，讓鄉親更容易感受到服務團隊的整體性與熱忱。

張麗善說，近日中央動作頻頻，跟過去3年相比，總統這1個月已經為了選舉來雲林幫對手站台5次，還包括行政院長、農委會主委等都接連南下造勢，動用中央政府資源在替民進黨打選戰。

張麗善說，前縣長張榮味20多年前爭取高鐵特定區、中科虎尾基地，現在我們才有充足的腹地迎來矽品精密工業進駐，以及高齡醫學暨健康福祉研究中心與台大虎尾院區進駐，奠定虎尾持續發展深厚基礎。

劉建國則持續推動濁水溪揚塵防制，他表示近日與第4河川局局長李友平到麥寮鄉許厝寮堤防了解揚塵防制進度，他在2017年爭取濁水溪揚塵防制平台，由中央編列預算，第1期13億多、第2期8億多，已將大沙漠變成大綠洲，讓鄉親擺脫「吃飯攪沙」惡夢，大沙漠現在更蛻變成生態盎然的水環境。

劉建國指出，未來規畫上，第4河川局將會持續協助配合，讓濁水溪不只是沙塵暴治理，環境生態保育也都能達到最高的標準，讓在地民眾愈來愈有信心，「我們把不可能的事情變成可能了」。