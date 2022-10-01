潘武雄「最後一武」今天登場，總教練林岳平賽前就肯定的說：「他今天一定哭的。」結果不用等到賽後引退儀式，賽前簽名會時聽到球迷唱起他的應援曲、為他加油時就忍不住落淚。

球團為了潘武雄引退賽設計取多巧思，中外野草皮上在昨晚割出潘武雄的背號「55」，賽前在台南球場外圍舉行的簽名會有55位幸運球迷可獲得簽名，就算無法獲得簽名的球迷同樣聚集在場外，自發性的唱起他的應援曲。

站上台後潘武雄看到下面眾多球迷就忍不住落淚，球迷也向他喊：「潘武雄加油！」但他說：「你們這樣幫我加油，我更想哭，謝謝你們來看我，我也會盡全力去表現。」

今天是潘武雄以選手身分穿上55號球衣在場上奮戰，唯一例外就是球隊打進季後賽，他才有可能再度上場打擊，接下來將是以「55號潘教練」身分為球隊做貢獻，領隊蘇泰安表示，55號背號還不會那麼快退休，他還會繼續穿這個號碼執教，除非球員自己有不同想法，若是他想換背號，潘武雄也符合球隊內部背號引退規範。

賽前開球儀式也十分有意義，球團邀請潘武雄的大兒子擔任開球嘉賓，他也順利把球投進擔任捕手的爸爸手套中，之後全家人一起拍照合影，為比賽揭開序幕。